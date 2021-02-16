Погода в Иркутске: 16 февраля синоптики обещают снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 февраля ожидается с переменной облачностью. Синоптики Иркутского Гидрометцентра отмечают, что сегодня может пойти слабый снег. Ветер по их прогнозам не превысит скорость в 6-11 м/с. Уличные термометры в областном центре сегодня днем покажут -10…-12. Атмосферное давление в норме – 730 миллиметров ртутного столба. Вполне себе обычная для этого времени погода.

Не то, что 16 февраля 2009 года – тогда на улице днем было -39. Тот день считается самым холодным за всю историю наблюдений. А самым теплый 16 февраля считается в 1962-ом. Термометры показывали -4.

Что касается погоды в Иркутской области, Гидрометцентр Приангарья, в регионе местами небольшой снег, в Чунском и Тайшетском МО – умеренные осадки. Возможны порывы ветра до 13 м/с. Днем -9…-14, в низинах до -24, местами до +3…-2.

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