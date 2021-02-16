Более 53 000 раз подтвердился COVID-19 в Иркутской области с начала пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области превысило 53 тысячи. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердился у 53 018 человек, за сутки плюс 243. В ковидных госпиталях 16 февраля остаются 1826 пациентов, еще 6463 зараженных новой коронавирусной инфекцией переносят болезнь легко и лечатся дома.

- За сутки выздоровели 340 жителей региона, всего с болезнью уже справились 48 611 человек, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, пандемия в Приангарье, как и в других регионах страны, не проходит без летальных исходов. Сегодня стало известно о смерти еще 8 пациентов, 6 из них погибли именно из-за коронавируса, двое других имели в анамнезе еще и иные тяжелые заболевания, ставшие причиной их кончины. Всего с начала распространения Иркутская область потеряла уже более двух тысяч заболевших: 1798 скончались от COVID-19, еще 219 с таким же диагнозом – от других болезней.

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