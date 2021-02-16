Лидера и 10 участников группы наркоторговцев задержали в Иркутской области

Лидера и 10 участников группы наркоторговцев задержали в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваются в обороте наркотиков и легализации дохода от наркобизнеса. Одиннадцать человек, входящих в преступную группу, в том числе и одного из лидеров организации, накануне задержали полицейские.

Одного из них задержали прямо в аэропорту. Он собирался покинуть Приангарье с партией наркотиков в багаже.

- По предварительной версии, жители Ангарска занимались поставками различных видов наркотиков на территорию четырех городов Иркутской области, а также Республики Бурятия и Краснодарского края, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Преступный бизнес работал так: закупали наркотики в центральной части России, везли в Иркутскую область при помощи транспортно-логистических компаний, сбывали через интернет-магазины. Купить разные виды запрещенных веществ можно было при помощи криптовалюты. После оплаты, подозреваемые высылали адрес с местом «закладки» - то есть тайника, где можно найти купленное.

- Выручку, полученную от продажи, злоумышленники выводили через специализированные сайты и программы на счета третьих лиц, - отмечают сотрудники МВД Приангарья. - Таким способом фигурантам удалось извлечь доход от противоправной деятельности на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

В домах подозреваемых провели обыски, нашли более полутора килограммов различных наркотиков, а в одном из гаражей плантацию.

Сейчас шестеро из задержанных находятся под стражей, четверо под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом. Еще один – подозреваемый в организации преступной группы – объявлен в международный розыск.

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