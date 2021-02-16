Банду, поставлявшую наркотики в Бурятию и Краснодарский край, накрыли в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске полицейские задержали банду наркодилеров - 10 участников и лидера. Одного из них поймали прямо в аэропорту. Еще один "босс" группировки скрылся и объявлен в международный розыск.

- По предварительной версии, жители Ангарска занимались поставками наркотиков на территорию четырех городов Иркутской области, а также Бурятии и Краснодарского края. Запрещенные вещества они приобретали в центральной части России, - рассказали в ГУ МВД по Приангарью.

Зельем они торговали в интернет-магазинах, созданных в мессенджере. Покупатели расплачивались криптовалютой и забирали наркотики в тайниках-закладках. Банда выручила на преступном бизнесе больше пяти миллионов рублей. Также под Ангарском полицейские нашли две наркоплантации.

Заведены уголовные дела. Шестеро наркодилеров сейчас находятся под стражей, еще четверо - под подпиской о невыезде и один под домашним арестом.