МЧС: сильный ветер и снегопад ожидаются в Иркутской области 17 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутской области вновь резко испортится: 17 февраля будет сильный ветер, метели и снегопады.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в западных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, метели, в Тайшетском, Нижнеудинском и Казачинско-Ленском районах - сильный снег, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели предупреждают, что опасность такого ненастья в том, что могут образоваться снежные заносы высотой до метра на дорогах и вблизи зданий. На трассах из-за метелей ухудшается видимость (не больше 20-50 метров), а линии электропередачи могут оборваться под тяжестью снега. Поэтому без крайней необходимости сибиряков просят не собираться в дальние поездки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутск с 15 по 24 февраля ждут погодные качели: то +2, то -20 (подробности)