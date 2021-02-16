Школы, детсады и спортобъекты должны построить по нацпроектам в 2021 году в Иркутской области

Какие соцобъекты строят в Приангарье по нацпроектам.

Председатель и депутаты областного парламента приняли участие в заседании Совета по реализации национальных проектов в Иркутской области. Обсуждалось, что на 1 января 2021 года исполнение региональных программ (основанных на нацпроектах и федеральных программах) составило 26,4 млрд рублей или 96,6%. Несколько объектов по объективным причинам не смогли сдать в срок в 2020 году.

Например, по проекту «Спорт – норма жизни» не освоено 29 млн рублей, так как не достроены бассейн в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительный комплекс в Усть-Уде и спортивно-оздоровительный комплекс в селе Казачинское. По проекту «Образование» 156 млн рублей еще осталось на окончание строительства школы в Грановщине, и еще несколько десятков миллионов - на школу в Слюдянке. Также весомая сумма осталась на возведение детских садов в Ангарске, Тайшете, Тулуне и Балаганске.

Сегодня эти объекты на особом контроле депутатов, правительства и муниципальной власти. Их строительство планируют завершить в 2021 году.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова отметила, что, важно, чтобы объекты не просто строились по нацпроектам, но и несли, прежде всего, практическую пользу – были направлены на качественные изменения в жизни жителей.