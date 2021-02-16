Полиция Братска разыскивает очевидцев смертельного ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свидетелей смертельного ДТП, которое произошло в городе Вихоревка под Братском, разыскивают в районе. Пока об обстоятельствах самой аварии известно совсем немного. Вот как описывают ситуацию полицейские.

- Накануне около 8 часов утра неизвестный водитель на автомашине ( марка также не установлена), допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части, напротив дома № 5 по улице Байкальской в городе Вихоревке, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. -

От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. С места автоаварии автомобиль скрылся.

Водителю, который сбил человека, предлагают самостоятельно явиться в ГИБДД. А тех, кто стал свидетелем этого преступления или может что-то о нем рассказать, также просят обратиться в ГИБДД или в полицию. Требуется установить все обстоятельства трагедии.