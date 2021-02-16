Крупное казино на Красногвардейской накрыли в Иркутске.

Четыре покерных стола, игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприемниками, игральные фишки и карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, флэш-накопители, около 450 тысяч рублей. Нелегальное казино на Красногвардейской работало с размахом и приносило солидный доход. Теперь об этом можно говорить в прошедшем времени - около 200 сотрудников правоохранительных органов развернули настоящую спецоперацию, чтобы оно перестало существовать, а всех подельников взять с поличным. В состав следственно-оперативной группы вошли следователи СК России, оперативники МВД и сотрудники СОБРа.

Обыски шли одновременно по 30 адресам: в казино и в квартирах его работников. В самом заведении находились около 30 человек.

- Были задержаны три организатора, управляющий и контролер казино, - сообщают в СУ СКР по Иркутской области. - По ходатайству следствия судом четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашний арест. В отношении еще 14 подозреваемых (крупье, администраторы, контролеры, кассир) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

У организатора бизнеса при обыске нашли пистолет. Расследуется уголовное дело по статье за незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой.