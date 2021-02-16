Взяла щенка за шкирку и швырнула в мусорку: под Иркутском мать велела школьнице избавиться от животного

Школьница взяла щенка за шкирку и швырнула в мусорку. Фото: скрин с видео с камеры видеонаблюдения. Инцидент Иркутск.

Вот кадры. Женщина с ребятишками, у которых ранцы за плечами, с утра спешит. Наверное, в школу. Под ногами путается большая собака, которая благоразумно отбегает и маленький щенок, которого весело пинают. Потому что мешается под ногами. И вдруг ...девочка -школьница отстает от общей группы, берет малыша за шкирку и с размаху зашвыривает в мусорку. Потом бежит дальше, своим.

"Есть видео, как мать подговорила ребенка выбросить щенка в мусорку в минус 30 градусов. Они живут в садоводстве под Иркутском", - такое сообщение появилось сегодня, 16 февраля, в иркутских пабликах. В подтверждение выложены кадры с камеры видеонаблюдения. Время ЧП, судя по дате - 12 января этого года.

Заканчивается история, кстати, хорошо. Появляется мужчина, который видел все происходящее. Подбегает к мусорному баку, достает щенка, прячет его за пазуху - отогреваться. И спешит домой. Словом, эта история закончилась благополучно. А другие? И потом, она закончилась благополучно для маленькой собачонки. А вот для девочки, которая ее выбросила - наверное, нет. Это прививка жестокости. "Насколько нужно быть бессердечными, чтобы такое сделать?!, - пишут в соцсетях....