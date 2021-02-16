Оборудование для ФАПов и амбулаторий поступит в районы Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинская помощь в селах и маленьких городках должна быть доступна населению Иркутской области. Для того, чтобы так оно и было, в 2020 году начала действовать специальная программа, рассчитанная на 2021 - 2025 годы. Она предполагает реконструкции, капитальные ремонты имеющихся, а также строительство новых зданий ФАПов, врачебных

амбулаторий, районных поликлиник, а также их переоснащение. На это предусмотрены средства в федеральном и региональном бюджете.

- В реализации данной региональной программы модернизации участвует 37 медицинских организаций, а также МСЧ 28 ФМБА России, - отмечает пресс-служба правительства Иркутской области. -Всего планируется приобрести 595 единиц оборудования. В том числе передвижные рентгеновские аппараты, маммографы, аппараты ИВЛ, эндоскопы, электрохирургические аппараты.

Конечно, нужны и автомобили, расстояния между селами немалые. За эти пять лет для нужд медиков должны закупить 326 машин, только в этом году - 40. Кроме того, 202 автомобиля, бывшие на ходу и в постоянной эксплуатации больше 5 лет, тоже заменят.

- За последние годы в сфере медицины накопилось много проблем. Мы постепенно пытаемся их решить. Наша задача - повышать уровень оказания медпомощи не только в крупных городах региона, важно уделять внимание также небольшим населенным пунктам. В этом году мы строим рекордное количество ФАПов - 59, а также две врачебные амбулатории, - подчеркнул Игорь Кобзев.