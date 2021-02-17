Погода в Иркутске: 17 февраля днем в городе до -3 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 февраля обещает быть не по-зимнему теплой. Днем в областном центре, по словам синоптиков, уличные термометры покажут -3…-5.

- Погода в Иркутске 17 февраля с переменной облачностью, без осадков, ветер дует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Атмосферное давление сегодня в норме – 722 миллиметра ртутного столба. Если вдруг воздух сегодня прогреется до -1, то этот день будет самым теплым за 60 лет наблюдений. Так уже было в 2006 году. И, как сообщает Яндекс, это выше климатической нормы на 10 градусов. А самым холодным 17 февраля был в 2009 году, тогда приморозило до -27.

По области сегодня возможен небольшой и умеренный снег, местами даже сильный. Порывы ветра могут достигать 14-18 м/с, будут метели. Днем -3…-38, в низинах -13…-18. В западных и южных районах 0…+5, на севере и северо-востоке региона -17…-22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08