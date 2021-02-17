Появилось видео ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли 4 человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Появилось видео ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области, где погибли 4 человека. Авария произошла в ночь на 17 февраля на трассе «Вилююй» в Иркутской области между городами Братск и Тулун. В районе поселка Кузнецовка столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Тойота Ипсум. На месте погибли четыре человека – это все, кто был в иномарке и водитель автобуса.

В автобусе в момент столкновения находилось 25 пассажиров. Он следовал по маршруту Иркутск-Железногорск-Илимский. Они продолжили путь на попутном автобусе. Есть ли среди них пострадавшие уточняется.

Известно, что оба транспортных средства двигались в одном направлении. Что стало причиной аварии и виновник сейчас определяются сотрудниками полиции. Прокуратура Братского района после случившегося также начала проверку.

- Организована проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Видео ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области, где погибли 4 человека

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