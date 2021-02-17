Предприятие в Ангарске выплатило долг по зарплате в 37 млн рублей своим работникам Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

155 работников одного из предприятий в Ангарске не получали заработную плату в полном объеме с сентября по декабрь прошлого года и половину января в нынешнем 2021-м. Об этом сообщила Прокуратура Иркутской области после проверки.

- Задолженность перед работниками оказалась больше 37 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе государственного органа. - Прокурор внес руководителю организации представление об устранении выявленных нарушений закона, а также направил в суд заявления о выплате заработной платы.

После этого долг по зарплате был погашен. Но руководству предприятия еще предстоит ответить за несоблюдение требований законодательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы до трех лет.

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