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Общество

Контроль за исполнением нацпроектов в Иркутской области станет приоритетом в работе Заксобрания и КСП

КСП представила отчет за 2020 год
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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КСП предоставила отчет за 2020 год на сессии ЗС 17 февраля.

КСП предоставила отчет за 2020 год на сессии ЗС 17 февраля.

В областном парламенте заслушали отчет Контрольно-счетной палаты региона о деятельности в 2020 году. Председатель КСП региона Ирина Морохоева сообщила, что было проведено 49 проверок и по сравнению с 2019 годом сумма выявленных нарушений уменьшилась на 2,8 млрд рублей.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников сказал, что более 100 предложений о проведении контрольных мероприятий и проверок в течение года поступило в КСП от депутатов. Спикер подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы в 2021 году должен стать контроль за реализацией национальных проектов.

«Особое внимание следует обратить на то, насколько эффективно использование средств, направленных на национальные проекты, – сказал председатель ЗС. – Например, сегодня спортом занимаются 38 % жителей области, а к 2030 году их число должно вырасти до 70 %, и важно понимать, как при реализации мероприятий проекта «Спорт – норма жизни» изменятся показатели вовлеченности жителей, будут ли достигнуты поставленные цели. Тоже самое и с фельдшерско-акушерскими пунктами. Если они строятся, но не укомплектованы, как их появление меняет жизни людей. Совместная работа с аудиторами КСП в этом направлении позволит депутатам вести мониторинг эффективности реализации нацпроектов».

Кроме того, на особом контроле в 2021 году будет эффективность использования средств областного и федерального бюджетов, которые были направлены на восстановление территорий, пострадавших от паводков 2019 года. Также в поле зрения средства, которые были направлены на выплаты медикам, работающим в ковидных госпиталях.