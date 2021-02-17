Житель Красноярска приехал в Иркутск на заработки и пропал без вести. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Уларбека Сатибаева. Следователи выяснили, что в декабре 2020 года мужчина вместе с товарищами приехал из Красноярска на заработки. Поздней ночью 16 декабря он вышел из дома по улице Трудовая и пропал. На связь не выходил, куда отправлялся - никто не знает.

- Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, телосложение худощавое, волосы короткие, черного цвета. Азиатской внешности, - сообщили приметы в СУ СКР по Иркутской области. - Был одет: штаны теплые, куртка до колен и сапоги черного цвета, при себе имел коричневую дорожную сумку, а также маленькую сумку из кожзаменителя, черную.

Всех, кто знает, где может находиться Уларбек Сатибаев, просят сообщить об этом в следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска СУ СК по Иркутской области.