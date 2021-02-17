Законопроект о питании школьников Иркутской области принят в первом чтении на сессии ЗС

Александр Ведерников: Комплексный проект закона о питании школьников станет хорошим подспорьем для многих семей.

Комплексный законопроект о школьном питании принят в первом чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 17 февраля. Председатель областного парламента Александр Ведерников напомнил, что в регионе действует несколько отдельных законов, которые касаются питания школьников, а также несколько постановлений правительства области. Более того, есть полномочия соответствующие и у муниципалитетов обеспечивать детей питанием. Теперь депутаты предложили все это объединить в один закон.

«Депутаты неоднократно расширяли льготные категории школьников, чтобы как можно больше детей смогли получить бесплатное питание. Логично, что встал вопрос о том, что необходимо разработать единый комплексный закон, который объединит все эти меры поддержки. Закон будет работать в интересах жителей и станет подспорьем для многих семей», – сказал Александр Ведерников.

Так, в законопроекте предусмотрены все ранее принятые депутатами меры. Это обеспечение бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также есть пункт о «кружке молока» для учеников начальных классов. Предусмотрена и компенсация расходов на питание тем родителям, чьи дети по состоянию здоровья обучаются на дому.

Важно, что действие закона, предполагается, что будет распространяться не только на учеников государственных и муниципальных школ, но и частных. Таких в Приангарье 14, в том числе и православные гимназии. И их посещают 1763 ребенка, которые относятся к категории "льготников".