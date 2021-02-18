Постановщики из Москвы ставят оперетту на сцене музтеатра Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперетта «Женихи» на музыку Исаака Дунаевского – такой спектакль в скором времени появится в репертуаре Иркутского музыкального театра. Его постановкой сейчас занимается группа специалистов из Москвы, режиссирует Николай Покотыло – известный в России такими постановками, как мюзиклы «Вий» и «Винил», последний - шестикратный номинант премии «Золотая маска».

- Это будет сатирическая комедия с остроумным сюжетом и гротескными образами, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Премьера назначена на 12, 13 и 14 марта. Показывать оперетту будут на основной сцене театра.

Николай Покотыло немного приоткрыл занавес, рассказал, что основная линия спектакля – это парад женихов, стремящихся стать супругом богатой вдовы. Режиссер уверяет, что оперетта даст возможность зрителям и посмеяться от души, и серьезно поразмыслить.

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