Организатор черных лесорубов отправится в колонию на 4 года в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Летом 2019 года недалеко от поселка Кутулик полицейские с поличным поймали двух черных лесорубов, они в тот момент грузили спиленные деревья. При расследовании следователи вышли на след еще четырех участников группы. Были изъяты тракторы, бензопилы. Задержать организатора удалось только в марте 2020-го, все это время он скрывался от следствия.

Как выяснилось во время расследования, 31-летний мужчина с родственником и еще одним знакомым занимались незаконной заготовкой древесины, кроме того, убедили бригаду рабочих, что все необходимые разрешения на рубку деревьев у них есть. Показывали лесорубам, где рубить, поставляли бензин. Так, за несколько месяцев в Заларинском и Аларском лесничествах было срублено около 1200 кубометров сосны. Общий ущерб от преступной деятельности – более 16 миллионов рублей.

Сыщики сумели доказать вину подозреваемого лидера и передали дело в суд. Накануне участь организатора была решена.

- Его приговорили к лишению свободы на срок 4 года в колонии общего режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако, как отмечают полицейские, приговор в силу пока не вступил. Уголовные дела в отношении остальных участников группы черных лесорубов сейчас находятся в суде.

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