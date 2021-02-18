247 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 февраля достигло 53 514. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья. За сутки в лабораториях региона получили 247 положительных тестов, это значит, что COVID-19 подтвердился еще у 247 человек.

- В больницах Приангарья находятся 1757 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, - отмечает Оперативный штаб. – Это на 31 человека меньше, чем было накануне.

За минувшие 24 часа узнали о том, что справились с болезнью 375 счастливцев. Всего инфекцию в регионе победили уже 49 394. Увы, снова зарегистрированы летальные исходы – за сутки от COVID-19 умерли семь пациентов. Всего с начала пандемии скончались уже 2032 человека: коронавирус сгубил 1812 из них, еще 220 скончавшихся имели в анамнезе иные тяжелые болезни, которые стали причиной их гибели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08