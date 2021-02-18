Дрифтовавшего во дворах Иркутска водителя оштрафовали после того, как запись попала в Интернет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Видеозапись с водителем тонированного белого седана без номеров, дрифтовавшего во дворах жилах домов в Иркутске, была опубликована одной из пользователей соцсетей. Исполняя трюки, автомобилист не обращал внимания на то, что мимо идут пешеходы, проезжают машины, рядом находится детская площадка и школа. Такое поведение на дороге явно было опасным, кадры не скрылись от глаз полицейских. В течение нескольких часов им удалось разыскать водителя.

- Им оказался 21-летний житель Иркутска, - рассказали сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». – Составлено 7 протоколов о нарушениях. Общая сумма штрафов, которую предстоит выплатить автомобилисту – 9300 рублей.

Также сотрудники ГИБДД отмечают, что иркутянину может грозить и лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Полицейские благодарят неравнодушных иркутян, которые помогают пресекать нарушения. Кстати, парень раскаялся и обещал исключить опасную езду из своей практики.

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