Машина скорой помощи с пациентом застряла на снежной дороге под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Врачи скорой помощи приехали на вызов в поселок Западный под Иркутском, забрали пациента для госпитализации, а выбраться из населенного пункта не смогли. Образовавшийся из-за снегопада на дорогах накат не давал выехать. Медики не растерялись, позвонили сотрудникам ДПС.

Приехавшие инспекторы ГИБДД Александр Крылов и Сергей Амосов расчистили дорогу. Но этого оказалось мало, так как у автомобиля на холоде заклинило тормозной механизм. Взять на буксир карету скорой помощи согласился местный житель. Он подцепил «скорую» к своему внедорожнику и вытянул автомобиль.

- Машину привели в исправное состояние и медики смогли продолжить путь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и неравнодушие водителя внедорожника удалось возможных негативных последствий.

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