Александр Ведерников предложил создать Социальный кодекс в Иркутской области

Председатель Заксобрания Александр Ведерников предложил принять Социальный кодекс Иркутской области.

Комплексный закон о питании должен стать первым шагом к созданию единого Социального кодекса Иркутской области. Так считает Александр Ведерников.

Спикер рассказал, что под Социальным кодексом понимается система, которая должна объединить все меры социальной поддержки, которых в нашем регионе сегодня действует 123. И ими пользуются около 700 тысяч человек.

"Только ни один обычный человек во всех этих документах самостоятельно не разберется, - говорит Ведерников. - Многие не знают, какие льготы и выплаты им положены. А, между тем,

многие регионы пошли по пути кодификации мер социальной поддержки – такая практика внедрена в Ленинградской, Калининградской, Томской и других областях".

- Мы обязаны создавать законы удобные для людей, а не для чиновников, - подчеркнул председатель.

Уточним, такое предложение спикер высказал на сессии ЗС 17 февраля после того, как в первом чтении был принят комплексный закон о питании школьников. Депутаты уже получили положительные отзывы и от родителей, и от школ, от муниципалитетов, которые будут его исполнять