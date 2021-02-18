В Иркутске спасли пенсионерку, заблудившуюся в метель на льду водохранилища Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Метель, начавшаяся 18 февраля в Иркутске, едва не стала причиной трагедии. 63-летняя иркутянка прогуливалась по льду водохранилища, когда поднялся сильный ветер и пошел снег. В такую непогоду женщина просто не видела в какую сторону ей двигаться дальше, чтобы вернуться на берег. Хорошо, пенсионерка не растерялась, при себе у нее был телефон и она набрала 112.

На место тут же выехали полицейские и спасатели. Но найти потерявшуюся было не так-то просто – видимость на водохранилище в метель была нулевая.

- Было принято решение разделиться на несколько групп, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Спасатели на снегоходе обследовали ледовое поле в районе Чертугеевского залива, а полицейские обходили береговую линию.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, найти женщину удалось через полчаса. Сначала ее привезли на спасательную базу в районе лодочной станции на Чертугеевском заливе. Там ее напоили горячим чаем, после отвезли домой.

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