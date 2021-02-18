Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: адреса, когда дадут электричество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021 запланировано в части домов в Свердловском, Правобережном, Октябрьском и Ленинском районах. Где-то электричество «пропадет» на полчаса, а где-то на все шесть часов. Причем в части домов подачу электроэнергии 19 числа прекратят дважды в сутки. Это касается зданий в Свердловском округе.

- Иркутская электросетевая компания в период отрицательных температур минимизирует проведение плановых работ с ограничением электроснабжения, а также переносит на этот период те виды работ, которые не требуют отключения электроэнергии, однако, полностью исключить отключения нет возможности, - сообщают сотрудники ИЭСК. – Просим отнестись с пониманием.

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021 проведут в домах по улицам Толевая, Полярная, Седова, Петровская, Лыжная, Рождественская, Варламова, Маршала Конева, Калинина, ракитная, Грибоедова, Чукотская, Набережная Иркута, бульваре Рябикова и так далее (см. таблицу), а также в СНТ Садовод, СНТ Сибирский садовод, СНТ Трикотажник.

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: адреса

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 19 февраля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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