МЧС: сильный снег и метели ожидаются в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают в региональном МЧС. Итак, по прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 20 февраля днем местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с. Также прогнозируется сильный снег и метели. Порывы ветра достигнут до 14 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья в ночь на 20 февраля пройдет небольшой снег, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Днем также ожидается снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, метель, температура ночью -12,-14 градусов, днем -4,-6.

- При получении неблагоприятного прогноза погоды воздержитесь от поездок на дальние расстояния, - предупреждают в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Не выходите на туристские маршруты.