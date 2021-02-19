Автомобили Suzuki и Toyota провалились под лед на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сразу два происшествия произошло днем, 18 февраля на льду Байкала. Сначала в районе бухты Шида Малого моря, в 30 метрах от берега под лед провалился автомобиль Suzuki Grand Vitara. Машина полностью ушла под воду на глубину 7 метров. К счастью, находившиеся в ней водитель и пассажир успели выбраться.

- На водителя составлены административные протоколы за выезд на лед вне ледовой переправы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В районе провала множество промоин, толщина ледового покрытия всего 5 сантиметров. Так что подобные поездки там крайне опасны.

Второе ЧП произошло районе поселка Бугульдейка. Там под лёд провалился внедорожник Toyota Hilux. Оказалось, что водитель с пассажирами ехали со стороны Бурятии и передними колесами попали в трещину, не доехав 3 километров до места назначения. Машину помогли вытащить спасатели.

В МЧС дают неутешительную статистику. С начала 2021 года на Малом море под лед провалились уже 6 машин. Для сравнения, в 2020-м на Байкале зарегистрировано 10 происшествий, в 2019 - 13, в 2018 - 16.