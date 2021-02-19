Тракторист из Братска «подарил» мошенникам 900 тысяч рублей, которые откладывал для новорожденной дочери Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенники продолжают удачно обманывать жителей Иркутской области. На этот раз им удалось сорвать крупный куш с 35-летнего тракториста из Братска. Все произошло по классической схеме. Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, и предупредил о попытках посторонних оформить на его имя кредит. Для убедительности сразу же после беседы с «банкирами» ему под видом полицейского перезвонил другой участник мошеннической схемы.

После этого, доверчивый братчанин поверил аферистам и по их же просьбе оформил сам на себя кредит в 800 тысяч, затем прошел в зал самообслуживания банка, где снял все наличные со своей карты и за 40 операций перевел преступникам еще около 100 тысяч рублей, думая, что переводит деньги на резервный безопасный счет.

- Теперь мужчина должен будет возвращать деньги банку в течение 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К слову, он потерял все накопленные деньги для новорожденной дочери.