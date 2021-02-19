Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Тракторист из Братска «подарил» мошенникам 900 тысяч рублей, которые откладывал для новорожденной дочери

Мужчину обманули по классической схеме
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Тракторист из Братска «подарил» мошенникам 900 тысяч рублей, которые откладывал для новорожденной дочери

Тракторист из Братска «подарил» мошенникам 900 тысяч рублей, которые откладывал для новорожденной дочери

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенники продолжают удачно обманывать жителей Иркутской области. На этот раз им удалось сорвать крупный куш с 35-летнего тракториста из Братска. Все произошло по классической схеме. Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, и предупредил о попытках посторонних оформить на его имя кредит. Для убедительности сразу же после беседы с «банкирами» ему под видом полицейского перезвонил другой участник мошеннической схемы.

После этого, доверчивый братчанин поверил аферистам и по их же просьбе оформил сам на себя кредит в 800 тысяч, затем прошел в зал самообслуживания банка, где снял все наличные со своей карты и за 40 операций перевел преступникам еще около 100 тысяч рублей, думая, что переводит деньги на резервный безопасный счет.

- Теперь мужчина должен будет возвращать деньги банку в течение 5 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К слову, он потерял все накопленные деньги для новорожденной дочери.

Криминал