Аферист выдавал себя за жрицу любви и брал с иркутян деньги "авансом". Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Аферист наверняка предполагал, что его "клиенты" куда-куда, но в полицию жаловаться не побегут. Поэтому и наладил процесс "почти честного" отъема денег у желающих скоротать ночь с проституткой. Естественно, деньги, которые он получал, оставлял себе. А несостоявшийся "любовник" оставался с носом. Сколько таких, неизвестно.

- Как установили следователи, в январе 33–летний житель областного центра в социальной сети «Вконтакте» нашел объявление соответствующего характера, - рассказывают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - Связавшись в мессенджере с указанным на странице номером телефона, за деньги он получил фотографии «собеседницы», представившейся Екатериной, и договорился о встрече.

Дальнейшее развитие событий вы уже предполагаете. Да, так оно и есть. Подъехав к указанному адресу на ул. Тимирязева, клиент выяснил, что нужен аванс. Причем за всю ночь. Иначе "Екатерина" двери не откроет. Он поверил и перевел на карту пять тысяч. Однако дверь оставалась заперта и через 20 минут. Окончательно замерзнув у подъезда он понял, что попал на аферистов и пошел в полицию.

Полицейские быстро выяснили, что "Екатерине" 35 лет, и это вовсе не жрица любви, а житель Усольского района, который решил подзаработать на обмане клиентов проституток. Фото он находил в сети. Теперь ему придется ответить за сообразительность. Максимальный срок, который ему грозит - до пяти лет. А следователи ищут других пострадавших от предприимчивого дельца.