Житель Иркутской области бросил фейерверк в машину депутата из Красноярска . Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Само происшествие в красноярских СМИ называют "странным". Зачем было кидать пиротехнику, непонятно. Сам метатель фейерверков задержан. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

- По предварительным данным, около здания администрации города Красноярска неизвестный зажег пиротехническое изделие и бросил в сторону автомобиля председателя Красноярского городского Совета депутатов ( председателя местной городской думы - ред.), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. - На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что в результате применения пиротехники никто не пострадал.

Вычислить метателя пиротехники было делом техники, камеры видеонаблюдения помогли. Уже через несколько часов его задержали в снятой в аренду квартире. Хулиганом оказался 35-летний житель Приангарья.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действий, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.