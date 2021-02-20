«Байкал-Энергия» проиграла «СКА-Нефтянику», выигрывая по ходу игры в три мяча Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели второе подряд поражение в Суперлиге на родном льду. На этот раз бело-синие уступили хабаровскому «СКА-Нефтянику» с минимальным счетом 5:6. Встреча прошла 20 февраля в ледовом дворце "Байкал".

При этом первый тайм остался за нашей командой. Уже к 17-й минуте встречи иркутяне вели в счете 3:0. Отличились Руслан Тремаскин, Мартин Ландстрем и Вадим Чернов. Но, еще до перерыва хабаровские армейцы смогли сократить отставание благодаря голам Павла Рязанцева и Александра Антипова.

В начале второго отрезка гости не только сравняли счет, но и вышли вперед. Отличились Павел Рязанцев и Юрий Шардаков. После этого Руслан Тремаскин восстановил равновесие, правда, хабаровчане ответили на это еще двумя мячами. Форвард иркутян Рауан Исалиев за 6 минут до финального свистка вновь сократил отставание нашей команды, но в очередной раз сравнять счет хозяева не успели.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 24 февраля в Кирове, против местной «Родины».