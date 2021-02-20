МЧС: Сильный ветер ждет Иркутск 21 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели предупреждают - прогноз от иркутского гидрометцентра достаточно непростой для водителей. Иркутскую область 21 февраля ждут ветра и метели. Ночью ожидается ветер силой до 20 метров в секунду, снег, метели. Конечно, на разных территориях области погодка ожидается разная.

- В Иркутске 21 февраля ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы 15-17 м/с, температура ночью -17...-19, днём -13...-15, - сообщает данные иркутского гидрометцентра пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

То есть, как мы видим, в Иркутске ветрено и зябко. При нашей, достаточно высокой в городе, влажности воздуха, дневные -15 это уже не так-то и приятно. В районе Слюдянки снег будет идти и днем, метели не прекратятся. Ночью холодно - если на юге температура понизится до -18 днем, то на севере -23...-27, а ночью до -47.

Именно поэтому спасатели просят проявлять осторожность, по возможности отказаться от дальних поездок и выхода на туристские маршруты. .