Сильный ветер оставил без света Еланцы, Ангу и Тонты.

Сильный ветер и метели силой до 20 метров в секунду сейчас в Иркутской области. Не всегда и не везде разгул стихии выдерживают электрические сети.

-20 февраля в 21:51 иркутского времени произошло аварийное отключение электрической энергии в населенных пунктах Еланцы, Анга, Тонты, - сообщает в официальных аккаунтах в соцсетях энергетики. - Причиной отключения послужили порывы ветра. На месте работают восстановительные бригады Восточных электрических сетей.

Метель продолжится на территории региона всю ночь. Будет идти и снег. Но энергетики и в этих условиях обещают не оставить без света на выходные жителей. Примерное время, когда электроснабжение вернется в дома сельских жителей трех населенных пунктов - пять утра 21 февраля. Всю оперативную информацию просят искать на сайтах и в соцсетях.