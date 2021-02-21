Погода в Иркутске: 21 февраля ветер 10 м/с Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 21 февраля ожидается с переменной облачностью. Синоптики Иркутского Гидрометцентра осадков не прогнозируют. Ветер в областном центре в воскресенье будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

- Днем в Иркутске будет -13…-15, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Как сообщает Яндекс, атмосферное давление сегодня в норме – 730 миллиметров ртутного столба. Кстати, по данным метеонаблюдений в Иркутской области самое холодное 21 февраля в Приангарье было в 1969 году, тогда столбики уличных термометров опустились до -41. А самое теплое в 1978-ом, тогда было +3.

Погода в Иркутской области 21 февраля также с переменной облачностью, местами пойдет снег. Ветер в регионе будет порывами до 14 м/с. Днем в Приангарье -13…-18, в низинах до -28. В северных районах области -20…-25, местами -33.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08