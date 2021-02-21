Выставка скульптур из республики Тыва открылась в Иркутске. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем им. В.П. Сукачева

Экспонаты выставки «Сокровища времен» из Республики Тыва, открывшейся накануне в Усадьбе Сукачева, уже больше десяти лет ездят по разным городам страны и заграницы. Экспозиция специально создавалась передвижной, чтобы показывать миру талант тувинских камнерезов. В ней – более ста произведений членов Союза художников России, участников и лауреатов многочисленных выставок в России и за рубежом.

- Сегодня в Тыве существует целая школа мастеров, камнерезный промысел которых является одним из достояний народного искусства России, - сообщают организаторы. - Работы мастеров завоевали всеобщее признание. Их отличает безупречное владение материалом, будь то бронза или поделочный камень, из которых выполнены произведения, а также уважительное отношение к традициям прошлого.

Стоит только взглянуть на скульптуры и становится понятно, где черпают вдохновение тувинские мастера – из жизни, их вдохновляет родная природа, животный мир и народные промыслы.

Выставки «Сокровища времен» из Республики Тыва: где и когда

Усадьба В.П. Сукачева, ул. Декабрьских Событий, 112

До 21 марта, вт-вс с 10.00 до 18.00, пн – выходной

Цена билета: 50-150 руб.

Запись по тел. 8 (3952) 53-12-24