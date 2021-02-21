Короткометражные фильмы из Италии покажут в Доме кино Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Драмы, комедии, мелодрамы - лучшие итальянские короткометражки за один киносеанс. Трогательные, забавные, важные – так можно описать короткометражные фильмы, вошедшие в сборник «ITALIAN BEST SHORTS 4: Истории нашей жизни». В него собраны работы семи итальянских режиссеров, признанные одними из самых лучших. Эти фильмы были показаны во время 77-го Венецианского кинофестиваля, премии «Золотой глобус» и других итальянских и европейских смотров.

- В сборнике есть драмы, комедии, мелодрамы, - отметили в Иркутском областном кинофонде. – Они рассказывают об удивительных человеческих судьбах: двойника Элвиса Пресли, маленького борца с мафией Джованни Фальконе, уличных футболистов со всего света, грузинского разносчика пиццы и многих других.

Показы в Доме кино стартуют на следующей неделе - 4 марта. Рассказываем вам от ITALIAN BEST SHORTS 4 заранее, чтобы вы смогли успеть приобрести билет. Ведь кинотеатры из-за пандемии пока имеют право заполнять только 50% зала.

ITALIAN BEST SHORTS 4: Истории нашей жизни

ГДЕ: Дом кино, ул. Мухиной, 2 а

КОГДА: 4 марта в 19.45, 5 и 12 марта в 18.00, 6 марта в 19.50, 7 марта в 17.55, 11 марта в 19.45, 13 марта в 16.00 и в 18.10, 14 марта в 16.05 и в 18.15, 18 и 19 марта в 17.30

Цена билета: 200 руб.