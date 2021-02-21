Умер председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Забайкальского края

Скончался председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов. Будучи заслуженным врачом России – около двадцати лет хирург руководил краевой клинической больницей - Игорь Лиханов сам долго боролся с тяжелой болезнью.

- 21 февраля после продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного Собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов, - сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Забайкальского края. - В нашей памяти он останется не только как настоящий патриот своей малой родины и требовательный, мудрый руководитель, но и как сильный, добрый человек, который без остатка посвятил свою жизнь созидательной работе во благо Забайкалья.

Пост председателя Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов занял в 2016 году. Как отмечают коллеги Игоря Дмитриевича, до последних дней он внимательно следил за событиями в регионе, руководил парламентом. До этого с 2013 до 2016 был председателем комитета по социальной политике. Еще 9 лет (с 2004 до 2013-го) являлся депутатом областной Думы в Чите.

Председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов скончался на 67-ом году жизни. В марте ему исполнилось бы 68.

СПРАВКА «КП»

Игорь Дмитриевич Лиханов родился 18 марта в 1953 году. Его малая Родина – рудник Ангатуй Ононского района Читинской области. Окончил в 1976 году Читинский гос. медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С этого же года работал врачом-хирургом областной клинической больницы. В 1987 году возглавил медучреждение и руководил им до 2013 года. Имеет награды регионального и федерального значения.

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