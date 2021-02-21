241 случай заражения COVID-19 подтвердился в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки коронавирус подтвердился у 241 человека. Всего количество случаев заражения в регионе 21 февраля возросло до 54 246. Из этого числа большинство, конечно, выздоровели. С болезнью за сутки справились 312 жителей Приангарья. Всего инфекцию удалось победить 50 419 заболевшим.

- В ковидных госпиталях региона 21 февраля медики лечат 1735 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За сутки из больниц убыло 28 человек.

Увы, не все из них в связи с выздоровлением. За минувшие 24 часа скончались еще 8 зараженных: причиной смерти 7 из них стал COVID-19, еще один умер от иных болезней. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 2058 человек: 1834 из них умерли из-за коронавируса, еще 224 имели в анамнезе другие тяжелые заболеваний, которые и привели к летальному исходу.

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