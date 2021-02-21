Видео взрыва в бойлерной Кудинской школы Иркутского района появилось в Сети

Видео взрыва в бойлерной Кудинской школы Иркутского района появилось Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Видео взрыва в бойлерной Кудинской школы Иркутского района накануне появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как от резкого хлопка разлетаются стоящие рядом предметы, вырывается из двери и окон поток пара.

- Предварительно инцидент произошел в результате перегрева резервного котла в бойлерной, которая стоит далеко от самой школы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Было это в ночь с 19 на 20 февраля. Пострадавших во время взрыва не было.

Как оказалось, об этом инциденте в МЧС Приангарья информации не поступало. Хотя должно было. В связи с этим по факту «не доведения информации в установленном порядке» в школе проведут проверку.

- Будет дана оценка должностным лицам, отвечающих за информирование экстренных служб, - отмечают спасатели.

Также в зданиях образовательного учреждения проверят пожарную сигнализацию, так как сигнал о взрыве на пульт дежурного диспетчера в ту ночь так же не поступил.

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