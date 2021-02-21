Больше 19 000 раз подтверждался COVID-19 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутск – в лидерах по количеству заражений коронавирусом в Иркутской области с самого начала пандемии и это закономерно – все-таки областной центр. Здесь COVID-19 подтверждался уже 19 068 раз. Только за минувшие сутки положительные тесты получили 70 человек. Об этом стало известно после того, как Оперативный штаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области на 21 февраля.

По этому показателю на втором месте за последние 24 часа – Усть-Илимск, там +23,всего – 3474 зараженных с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье. На третьем месте сегодня Ангарск и +19, всего 5050 – и это второе крупное число среди всех территорий области после иркутских показателей.

Также много случаев регистрируется в Черемховском районе +16, В Тайштском +15, в Иркутском +14, В Ольхонском +10. В остальных МО эти показатели сегодня не достигают единицы, а где-то и вовсе нет новых заражений. Всего по данным на 21 феврале в Иркутской области зарегистрировано +241 случай заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 февраля

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 февраля. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья.

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