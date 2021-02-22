Полицейские спасли водителя фуры из снежного плена на трассе под Братском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские спасли водителя фуры, которая 20 февраля попала в снежный плен на трассе "Вилюй" в нескольких километрах от Братска. Съехавшую с дороги машину заметили во время патрулирования.

- Водитель большегруза пояснил, что при повороте не справился с управлением и оказался в сугробе, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Самостоятельно выбраться из снежного плена он не смог. Несколько раз обращался к проезжающими мимо водителям грузовых автомобилей, но вытащить многотонник никто не брался.

Инспекторы ДПС Александр Сенюта и Константин Гросс решили помочь дальнобойщику. За час они нашли грузовик, который смог бы вытащить грузовик обратно на дорогу. Но оказалось, что вытащить машину не так просто - тросы обрывались под тяжестью транспорта. И только с помощью прочных канатных строп удалось вызволить фуру из снежного плена.