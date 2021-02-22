Отключение света в Иркутском районе 24 февраля: адреса и сроки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда дома пропадет электричество, лучше знать заранее. В Иркутской электросетевой компании предупреждают, что отключение света в Иркутском районе 24 февраля коснется жителей поселка Маркова, Пивоварихи, СНТ "Сосновое", ДНТ "Дзержинск", Большого Голоустного, Малого Голоустного, Нижнего Кочергата, Бурдаковки, Дорожного, ДНТ "Хрустальный".

Причина, по которой произойдет отключение света в Иркутском районе 24 февраля, - плановый ремонт.

- Приносим извинение за неудобства, - говорят в компании. - В редких случаях срок отключения может быть увеличен.

Так, дольше всего, с 9 утра и до 18 часов вечера не будет электричества в Бурдаковке, Дорожном и ДНТ "Хрустальный". В Маркова свет пропадет во всех домах по улицам Иркутская и Полевая с 10 до 16 часов, там будут устанавливать приборы учета. Остальные адреса и сроки отключения света в Иркутском районе 24 февраля смотрите ниже.