Водителя из Монголии, у которого по пути домой сломался грузовик, спасли в Зиминском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Очередное спасение на дороге. На этот раз дорожные полицейские выручили в Зиминском районе водителя из Монголии. Он ехал на грузовике домой, но тот сломался посреди федеральной трассы "Сибирь" в 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Сообщение о нем поступило в ГИБДД.

- Выяснить у водителя все подробности произошедшего сразу не удалось - он совсем не понимает русский язык. Полицейские жестами пригласили мужчину в патрульную машину, предложили ему горячий чай и обед, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области. - Они смогли построить диалог с иностранцем на бурятском языке, который по диалекту схож с монгольским.

Узнав, в чем причина поломки, полицейские сообщили в сервисный центр в Иркутске, а оттуда специалисты приехали с нужными запчастями и помогли починить авто. В тот же день, точнее, уже вечер, водитель снова поехал домой.