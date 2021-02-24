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Здоровье

За неделю 16203 жителя Иркутской области подхватили ОРВИ

Число заболевших растет
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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За неделю 16203 жителя Иркутской области подхватили ОРВИ

За неделю 16203 жителя Иркутской области подхватили ОРВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается весна, и начинается рост ОРВИ. В Иркутской области за неделю заболели 16203 человека, из них 10922 - дети. Для сравнения, за предыдущую неделю слегли с температурой, насморком или кашлем 13271 сибиряков, из них 8528 детей. И это только те, кто обратился к врачам.

- Во всех возрастных группах отмечается положительный темп прироста заболеваемости, - отметили в пресс-службе Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Но об эпидемии ОРВИ речь пока не идет. Ни одного случая гриппа в регионе тоже не найдено. Врачи считают, что традиционной вспышки заболеваемости нынче нет, потому что от гриппа привито около 70% населения, а также соблюдаются меры профилактики: все мы чаще, чем когда-либо, моем и дезинфицируем руки, стараемся соблюдать дистанцию и реже бывать в людных местах, а еще носим маски.

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