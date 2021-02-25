Иркутская область на 8 месте в Сибири по росту цен на еду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Цены растут. Так вздыхает всякий и всегда, вне зависимости от того, что происходит на самом деле. Ну просто потому что средств всем и всегда не хватает. Однако растут они везде по-разному В среднем за год по стране они выросли на 7%. И это максимум за прошедшие 5 лет.

- Наиболее ощутимо продукты подорожали в Дагестане, где в январе рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 10,85%, в Саратовской области (на 10,2%), Адыгее (на 9,7%), Рязанской области (на 9,24%), Кабардино-Балкарии (на 9,06%), Хакасии (на 9,04%), Калмыкии (на 8,96%), Калужской области (на 8,9%), Брянской области (на 8,78%) и Северной Осетии (на 8,77%), - сообщают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Сибири, кроме Хакасии, серьезно выросла стоимость еды в Тыве и Омске.

Меньше всего цены на продукты подорожали на Чукотке (на 3%), в Ненецком автономном округе (на 4,5%), Томской области (на 4,7%), Якутии (на 5%), на Камчатке и в Москве (на 5,1%), в Мурманской области (на 5,2%), Новосибирской области (на 5,3%), на Ямале (на 5,75%) и в Ленинградской области (на 5,77%). Иркутская область тоже входит в этот топ с минимальным ростом цен с показателем 5, 81%.

Больше всего выросли в цене сахар-песок (на 64%) и подсолнечное масло (на 26,2%), не случайно на них введено регулирование цен. Кроме того, подорожали крупы и горох (на 20,8%), куриные яйца (на 18%), макароны (на 12,9%). Дороже сейчас стоят овощи и фрукты.

КОНКРЕТНО

Как выросли за год цены на продукты в регионах Сибири

Томская область 4, 67%

Новосибирская область 5, 28%

Иркутская область 5, 81%

Кемеровская область 6, 1%

Республика Алтай 6, 34%

Красноярский край 7, 02%

Алтайский край 7, 59%

Омская область 7, 67%

Республика Тыва 7, 77%

Республика Хакасия 9, 04%