Иркутская область на 8 месте в Сибири по росту цен на еду.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Цены растут. Так вздыхает всякий и всегда, вне зависимости от того, что происходит на самом деле. Ну просто потому что средств всем и всегда не хватает. Однако растут они везде по-разному В среднем за год по стране они выросли на 7%. И это максимум за прошедшие 5 лет.
- Наиболее ощутимо продукты подорожали в Дагестане, где в январе рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 10,85%, в Саратовской области (на 10,2%), Адыгее (на 9,7%), Рязанской области (на 9,24%), Кабардино-Балкарии (на 9,06%), Хакасии (на 9,04%), Калмыкии (на 8,96%), Калужской области (на 8,9%), Брянской области (на 8,78%) и Северной Осетии (на 8,77%), - сообщают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В Сибири, кроме Хакасии, серьезно выросла стоимость еды в Тыве и Омске.
Меньше всего цены на продукты подорожали на Чукотке (на 3%), в Ненецком автономном округе (на 4,5%), Томской области (на 4,7%), Якутии (на 5%), на Камчатке и в Москве (на 5,1%), в Мурманской области (на 5,2%), Новосибирской области (на 5,3%), на Ямале (на 5,75%) и в Ленинградской области (на 5,77%). Иркутская область тоже входит в этот топ с минимальным ростом цен с показателем 5, 81%.
Больше всего выросли в цене сахар-песок (на 64%) и подсолнечное масло (на 26,2%), не случайно на них введено регулирование цен. Кроме того, подорожали крупы и горох (на 20,8%), куриные яйца (на 18%), макароны (на 12,9%). Дороже сейчас стоят овощи и фрукты.
КОНКРЕТНО
Как выросли за год цены на продукты в регионах Сибири
Томская область 4, 67%
Новосибирская область 5, 28%
Иркутская область 5, 81%
Кемеровская область 6, 1%
Республика Алтай 6, 34%
Красноярский край 7, 02%
Алтайский край 7, 59%
Омская область 7, 67%
Республика Тыва 7, 77%
Республика Хакасия 9, 04%