Вечный огонь в Иркутске вновь зажгут в 16.00. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром иркутяне забеспокоились. Те, кто в эти часы оказался неподалеку от мемориала Вечный огонь, вдруг увидели, что он потух. Не горит. Как такое могло произойти?

- На мемориальном комплексе «Вечный огонь» проводятся ремонтные работы газового оборудования, - объясняют в пресс-службе администрации города Иркутска -Работы проводятся 25 февраля с 10.00 до 16.00 часов. На время работ по техническому обслуживанию газового оборудования огонь отключен.

Мы уверены - ремонтники завершат работы точно в срок. И Вечный огонь, который горит в Иркутске с 1975 года, снова зажгут в 16.00.