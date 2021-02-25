Синоптики рассказали, чем вызваны рекордные снегопады в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние 10 дней погода сильно удивляла жителей Иркутска. Таких снегопадов в городе, где осадков в принципе бывает мало, а солнечных дней много, они не помнили. И, кстати, справедливо. Последние 45 лет такого в феврале точно не наблюдалось. А тут в сутки выпадало 70% месячной нормы!

- Сумма выпавших за декаду осадков на большей части территории области составила от 2 до 4 декадных норм, в западных и ряде центральных районов — от 5 до 9 декадных норм, - уточняют в иркутском УГМС. - Средняя областная сумма осадков составила около 14 мм, при норме 3,3 мм. Столь необычно большое количество осадков во второй декаде февраля за последние 45 лет метеорологических наблюдений наблюдается впервые.

Сугробы в Иркутске выросли на 5-10 сантиметров, а в Тайшете и других западных районах - на все 20. В итоге высота снежного покрова достигла 25-60 см, а в горах Хамар-Дабана - выше метра. Немного его только в степной зоне.