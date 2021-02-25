За год в Иркутской области нашли работу 66, 7 тысяч человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году в Иркутской области нашли работу 66, 7 тысяч человек. И это - несмотря на пандемию и общие экономические трудности. Уже к началу года уровень безработицы в регионе снизился до 2, 5%.

- Количество трудоустроенных в 2020 году в 1,4 раза больше чем годом ранее, - сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Те люди, которые потеряли работу, получили помощь от государства на общую сумму 3, 6 млрд. рублей. Сюда вошли не только пособия по безработице, но и стипендии на время обучения. А 38 из 108, 7 тысяч безработных начислили доплату на 62 тысячи детей.

Одной из мер поддержки стали общественные работы.

- К общественным работам мы привлекли одну тысячу 700 человек и сохранили около полутора тысяч рабочих мест на 132 предприятиях региона. Кроме того, трудоустроены одна тысяча 700 граждан, имеющих инвалидность. Нашли работу при помощи центров занятости более 27 тысяч молодых людей, - отметила Наталья Воронцова.