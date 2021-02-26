Смертность от коронавируса стала снижаться в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Приангарье ослабляет хватку и по приросту заболевших, и по смертности. По официальным данным, в декабре 2020-го опасная инфекция каждый день уносила около 15-16 жизней… Сейчас, судя по данным оперштаба, суточный показатель снизился почти вдвое. Процент летальности от COVID-19 в нашем регионе составляет 3,3% при среднем общероссийском показателе 3,8%.

- Один из факторов, повлиявших на это - превентивная госпитализация, - комментирует заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. - Пожилых людей теперь настоятельно рекомендуется госпитализировать, даже если коронавирус у них протекает в легкой форме. Количества мест в медучреждениях достаточно. Еще один важный момент: за состоянием пожилых пациентов пристально наблюдают и после выписки.

- Основные показатели смертности от COVID-19 начали снижаться также благодаря использованию телемедицинских консультаций ведущими инфекционистами, анестезиологами-реаниматологами, пульмонологами, терапевтами, - подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев добавил, что на улучшение обстановки повлияло и то, что у людей появилась возможность лечиться от коронавируса дома, получая все необходимые препараты.