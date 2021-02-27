«Байкал-Энергия» разгромила «Строитель» и вышла в плей-офф с 5-го места Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали разгромную победу над «Строителем» в заключительном матче регулярного чемпионата Суперлиги. Матч, прошедший в Сыктывкаре закончился со счетом 10:2 в пользу бело-синих.

Серьезную заявку на победу иркутяне сделали еще в первом тайме, отправив в ворота хозяев четыре безответных мяча. Мячи на свой счет записали Руслан Тремаскин, Вячеслав Вдовенко, Игорь Вассерман и Рауан Исалиев. Во втором отрезке наши парни не сбавили оборотов и отправили в ворота «Строителя» еще шесть мячей. Отличились Вячеслав Вдовенко, Руслан Тремаскин, Рауан Исалиев, Иван Соловьев, еще дважды забил Владислав Кузнецов. Все, на что хватило команду из республики Коми, это отыграть два гола.

«Байкал-Энергия» выходит в плей-офф с 5-го места. В четвертьфинале иркутяне сразятся с архангельским «Водником», который расположился по итогу «регулярки» на 4-й строчке. Первая игра серии, которая продлится до двух побед, состоится в Иркутске 3 марта.