228 случаев коронавируса подтвердилось в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области за сутки подтвердилось еще 228 случаев заражения коронавирусом. Ежедневный прирост продолжает снижаться.
- Подтвержденных случаев инфицирования 55 891, в том числе госпитализировано 1726 (+18 за сутки), выздоровело 52 454 (+287), - сообщили 28 февраля в оперативном штабе региона.
Умерли за сутки восемь пациентов с COVID-19, из них один - от сопутствующих болезней. Общее число жертв инфекции - 1889 человек, от других болезней за время пандемии умерли 232 сибиряка, у которых также был найден коронавирус.
Тем временем, в Иркутской области продолжается вакцинация от коронавируса, а также по-прежнему действует масочный режим.
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